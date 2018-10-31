Дело 12 налетчиков, ограбивших ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге, отправлено в суд

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-31T11:06:45+03:00

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В уральской столице пойдут под суд 12 налетчиков, которые год назад ограбили торговый центр «КиТ». Подельники вломились в здание ранним утром, круша все на пути бейсбольными битами.

Злоумышленники, трое из которых были на тот момент несовершеннолетними, избили охранника, после чего принялись колотить по витринам магазинов. Набив несколько мешков ворованной техникой, банда ринулась прочь, но подоспевшие охранники успели поймать одного. А он сдал остальных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/619854" frameborder="0"></iframe> Тринадцать грабителей с битами ворвались в ТЦ "Кит" и ограбили его.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Сыщикам уголовного розыска удалось задержать 12 подозреваемых в разбойном нападении. В ходе допроса установлено, что уроженец среднеазиатской республики, приехавший в Екатеринбург на заработки, предложил сообщникам совершать преступления ради наживы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ поЕкатеринбургу. - Подозреваемые признали вину.

Налетчикам грозит от 7 до 12 лет колонии.