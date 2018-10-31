2018-10-31T11:06:45+03:00
Происшествия

Дело 12 налетчиков, ограбивших ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге, отправлено в суд

Подельники избили охранника и набили несколько мешков всевохможными гаджетами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В уральской столице пойдут под суд 12 налетчиков, которые год назад ограбили торговый центр «КиТ». Подельники вломились в здание ранним утром, круша все на пути бейсбольными битами.

Злоумышленники, трое из которых были на тот момент несовершеннолетними, избили охранника, после чего принялись колотить по витринам магазинов. Набив несколько мешков ворованной техникой, банда ринулась прочь, но подоспевшие охранники успели поймать одного. А он сдал остальных.

Тринадцать грабителей с битами ворвались в ТЦ "Кит" и ограбили его.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Сыщикам уголовного розыска удалось задержать 12 подозреваемых в разбойном нападении. В ходе допроса установлено, что уроженец среднеазиатской республики, приехавший в Екатеринбург на заработки, предложил сообщникам совершать преступления ради наживы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ поЕкатеринбургу. - Подозреваемые признали вину.

Налетчикам грозит от 7 до 12 лет колонии.

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