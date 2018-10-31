2018-10-31T10:20:21+03:00
Общество

Аэропорт «Кольцово» переходит на осенне-зимнее расписание

С этого сезона в воздушной гавани начнет работу новый перевозчик
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Новое расписание действует с 29 октября года по 30 марта 2019 годаНовое расписание действует с 29 октября года по 30 марта 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт «Кольцово» перешел на осенне-зимнее расписание. Оно действует с 29 октября года по 30 марта 2019 года. В это время перелеты будут осуществлять 39 авиакомпаний по более чем 80 направлениям.

Из Екатеринбурга пассажиры смогут напрямую улететь сразу по четырем маршрутам в Таиланд (Пхукет, Утапао, Краби и Бангкок), по двум во Вьетнам (Нячанг и Фукуок), а также Китай (Санья), Индию (Гоа) и Шри-Ланку (Коломбо). В ОАЭ (Дубай и Шарджа) перелеты будут выполняться до четырех раз в сутки.

- Остается самое популярное зарубежное направление - Анталья. Полетные программы на турецкий курорт заявили шесть перевозчиков. Кроме того, в зимний период из столицы Урала можно будет улететь в Ларнаку, Прагу, Рим, Париж, Мюнхен, Хельсинки, Тель-Авив, Стамбул, Пекин, Харбин, Тбилиси, Ереван, Душанбе и многие другие зарубежные города, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

На внутренних направлениях пассажирам доступны прямые рейсы в регионы Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Остаются в расписании и курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Также теперь из Кольцово можно будет улететь в Челябинск, Ижевск или Омск.

С этого сезона в аэропорту появится новый авиаперевозчик. Авиакомпания SCAT начинает полеты из Кольцово в казахстанский Тараз.

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