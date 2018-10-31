2018-10-31T11:09:48+03:00
Происшествия

Житель Карпинска сделал 60 наркозакладок и получил 16 лет колонии

Подельника уральца найти не смогли
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Карпинске отправили за решетку 28-летнего наркокурьера. Дмитрий Коленкович в интернете познакомился с человеком, который предложил ему непыльную и хорошо оплачиваемую работу. Уралец должен был забирать из тайников крупные партии наркотиков, расфасовывать их и делать «закладки».

- Коленкович фотографировал места «закладок» и загружал снимки на фотохостинг, а ссылку с описанием места пересывал неустановленному лицу, за что получал от него денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За два месяца наркокурьер успел сделать 60 «закладок» общей массой не менее 48 грамм. Суд приговорил Дмитрия Коленковича к 16 годам колонии строгого режима.

- Это ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. 23 марта он был осуждён Серовским судом на 9 лет, наказание отбывал в ИК-54 города Новая Ляля, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Новый срок поглотил прежний и составил 16 лет. Криминальным бизнесом Коленкович занимался не только по месту жительства, но и на территории Ивделя, Серова и Североуральска. Закладки прятались чаще всего под деревьями в лесопарках.

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