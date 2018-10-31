«Пришельцами» оказались овощи: УГМК открыло тайну необычного свечения в небе над Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-31T08:55:29+03:00

Некоторые горожане предрекали апокалипсис и встречу с НЛО Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ужне несколько месяцев жителям Екатеринбурга не дает покоя яркое небесное свечение в районе Уралмаша. Почти каждое утро и вечер горожане могут наблюдать желтое, оранжевое или красное зарево.

Кто-то сравнивал магическое явление с кадрами из фильма «Властелин колец», кто-то предрекал апокалипсис и встречу с НЛО.

На самом деле все намного прозаичнее. «Пришельцами» оказались обычные овощи. Свечение дают гигантские теплицы УГМК на Садовом, где выращивают помидоры и зелень.

- Такой отражательный эффект можно наблюдать только в пасмурную погоду при низкой облачности, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/675721" frameborder="0"></iframe> Новые теплицы УГМК-Агро под Верхней Пышмой.Видео: УГМК-Агро

Чтобы наглядно объяснить, как получается необычное свечение, компания сняла видеоролик.