2018-10-31T08:55:29+03:00
Общество

«Пришельцами» оказались овощи: УГМК открыло тайну необычного свечения в небе над Екатеринбургом

Объяснения магического зарева компания дала, сняв видеоролик
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Некоторые горожане предрекали апокалипсис и встречу с НЛОНекоторые горожане предрекали апокалипсис и встречу с НЛОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ужне несколько месяцев жителям Екатеринбурга не дает покоя яркое небесное свечение в районе Уралмаша. Почти каждое утро и вечер горожане могут наблюдать желтое, оранжевое или красное зарево.

Кто-то сравнивал магическое явление с кадрами из фильма «Властелин колец», кто-то предрекал апокалипсис и встречу с НЛО.

На самом деле все намного прозаичнее. «Пришельцами» оказались обычные овощи. Свечение дают гигантские теплицы УГМК на Садовом, где выращивают помидоры и зелень.

- Такой отражательный эффект можно наблюдать только в пасмурную погоду при низкой облачности, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Новые теплицы УГМК-Агро под Верхней Пышмой.Видео: УГМК-Агро

Чтобы наглядно объяснить, как получается необычное свечение, компания сняла видеоролик.

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