Житель Ирбита получил два года колонии за то, что уронил полицейского

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-31T08:20:14+03:00

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В Ирбите осудили местного жителя, признав его виновным в применении насилия в отношении полицейского. Изрядно пьяного Василия Наумова задержали за нарушение общественного порядка и доставили в отделение.

Однако оформление протокола не входило в планы мужчины и он уверенно направился к выходу. Участковая потребовала задержанного вернуться в кабинет, но в ответ он лишь оттолкнул женщину.

- Сотрудница полиции упала. При этом как от падения, так и от захватов, рывков, толчков, женщина испытала физическую боль, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вину Наумов признал, уголовное дело была рассмотрено в особом порядке.

Так как у мужчины и раньше были проблемы с законом, суд приговорил Василия Наумова к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима.