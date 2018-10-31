Житель Ирбита получил два года колонии за то, что уронил полицейского
В Ирбите осудили местного жителя, признав его виновным в применении насилия в отношении полицейского. Изрядно пьяного Василия Наумова задержали за нарушение общественного порядка и доставили в отделение.
Однако оформление протокола не входило в планы мужчины и он уверенно направился к выходу. Участковая потребовала задержанного вернуться в кабинет, но в ответ он лишь оттолкнул женщину.
- Сотрудница полиции упала. При этом как от падения, так и от захватов, рывков, толчков, женщина испытала физическую боль, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вину Наумов признал, уголовное дело была рассмотрено в особом порядке.
Так как у мужчины и раньше были проблемы с законом, суд приговорил Василия Наумова к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима.