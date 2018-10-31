2018-10-31T07:50:39+03:00
Общество

Средний Урал получит новые кареты «скорой» и школьные автобусы

Деньги на покупку выделят из федерального бюджета
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За последнее время - это уже второй транспортный подарок для областиЗа последнее время - это уже второй транспортный подарок для областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральные власти закупят для регионов страны автомобили скорой помощи и школьные автобусы. В общей сложности на это потратят пять миллиардов рублей. Об этом в Facebook рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Нужную сумму по указу Дмитрия Медведева выделили из резервного фонда. Свердловская область получит шесть карет «скорой» и четыре школьных автобуса. За последнее время - это уже второй транспортный подарок для региона.

- До этого, в начале сентября, нам распределили 15 «скорых» и два автобуса, - напомнил чиновник. - Их приобретают уже за счет бюджета страны.

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