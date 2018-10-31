2018-10-31T07:15:15+03:00
Экономика

Бюджет Свердловской области увеличен на 7,6 миллиарда рублей

Корректировка региональной казны происходит уже четвертый раз
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рост бюджета позволит увеличить зарплату бюджетникам, ремонтировать больницы и строить новые школыРост бюджета позволит увеличить зарплату бюджетникам, ремонтировать больницы и строить новые школыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заксобрание Свердловской области в четвертый раз внесло изменения в региональный бюджет на 2018 год. Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в казну позволила увеличить бюджетный прогноз на 7,6 миллиарда рублей.

На эту сумму вырастут как доходы так и расходы, которые теперь составят 237 и 346 миллиардов рублей соответственно.

Увеличение расходной части позволит направить дополнительные средства на повышение зарплаты бюджетникам, развитие энергетики и ЖКХ, капитального строительства и конгрессно-выставочной деятельности.

- Предусмотрены средства на реконструкции школ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, строительство крытого катка с искусственным льдом в Кушве, переселение людей из аварийного жилья, строительство квартир для детей-сирот, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Финансирование здравоохранения вырастет на 805,9 миллионов рублей, что позволит, увеличить зарплату медикам, отремонтировать больницы и купить новое оборудование.

200 миллионов рублей пойдут на трансферты местным бюджетам на организацию электро-, тепло -, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом. На 721,9 миллиона рублей увеличат расходы на содержание дорог регионального значения.

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