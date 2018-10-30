Поменяйте шины! В Свердловской области за сутки произошло почти полсотни ДТП

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-30T18:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки, когда на уральских дорогах появился голодед, в Свердловской области зафиксировали 46 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Как минимум половина всех дорожных происшествий произошла из-за отсутствия на автомобилях зимней резины.

В областной ГИБДД настоятельно рекомендуют заменить резину на машинах.

По данным синоптиков, в ближайшие дни потепления в Екатеринбурге и области не ожидается. Ночью на всей территории региона будет минусовая температура, днем : от -4 до 0 градусов. На дорогах сохранится гололедица.