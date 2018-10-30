Поменяйте шины! В Свердловской области за сутки произошло почти полсотни ДТП
В авариях пострадали 12 человек
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За последние сутки, когда на уральских дорогах появился голодед, в Свердловской области зафиксировали 46 ДТП, в которых пострадали 12 человек.
Как минимум половина всех дорожных происшествий произошла из-за отсутствия на автомобилях зимней резины.
В областной ГИБДД настоятельно рекомендуют заменить резину на машинах.
По данным синоптиков, в ближайшие дни потепления в Екатеринбурге и области не ожидается. Ночью на всей территории региона будет минусовая температура, днем : от -4 до 0 градусов. На дорогах сохранится гололедица.