Бывший замглавы Карпинска покончил с собой
Сергею Махневу недавно исполнилось 58 лет
Он работал в администрации до 2015 года. Фото: соцсети
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Бывший заместитель главы Карпинска Сергей Махнев покончил с собой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в городской администрации.
- Это произошло в конце прошлой недели, пока близкие не понимают, что толкнуло его на такой шаг, - рассказал наш источник в мэрии.
Сергей Махнев занимал пост перестал занимать должность заместителя главы города по социальной политике до октября 2015 года. После он был назначен заместителем директора Детско-юношеской спортшколы.
Сергею Махневу в этом месяце исполнилось 58 лет. В региональном управлении Следственного комитета отказались от комментариев.