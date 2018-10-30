Бывший замглавы Карпинска покончил с собой

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-30T16:52:01+03:00

Он работал в администрации до 2015 года. Фото: соцсети

Сергею Махневу недавно исполнилось 58 лет

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Бывший заместитель главы Карпинска Сергей Махнев покончил с собой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в городской администрации.

- Это произошло в конце прошлой недели, пока близкие не понимают, что толкнуло его на такой шаг, - рассказал наш источник в мэрии.

Сергей Махнев занимал пост перестал занимать должность заместителя главы города по социальной политике до октября 2015 года. После он был назначен заместителем директора Детско-юношеской спортшколы.

Сергею Махневу в этом месяце исполнилось 58 лет. В региональном управлении Следственного комитета отказались от комментариев.