19 ноября парковку на площади 1905 года оградят забором, чтобы построить ледовый городок

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-30T16:29:02+03:00

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В понедельник, 19 ноября, в центре города снова закроется одна из крупнейших автомобильных парковок - та, что рядом с памятником Ленину, на площади 1905 года. Ее оградят забором, чтобы построить ледовый городок.

- Весь процесс строительства городка займет 40 дней, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - Торжественное открытие ледовой феерии на площади 1905 года состоится в пятницу, 28 декабря.

В этом году ледовый городок будет посвящен творчеству уральского сказочника Павла Бажова.

- Ледовый лабиринт напомнит посетителям кристаллы и друзы горного хрусталя, ограждение городка вызовет ассоциации со знаменитыми уральскими самоцветами и будет подсвечено изнутри красочной иллюминацией, - добавили в мэрии. - А его самая большая ледяная горка получит наименование «Каменный цветок».