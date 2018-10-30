Житель Ревды, воспользовавшись сбоем в банкомате, украл 9 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-30T16:26:50+03:00

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Жителю Ревды грозит тюремный срок за съем денег в банкомате. Мужчина запросил 3000 рублей, но вместо этого устройство выдало ему 6000. Поняв, что в системе произошел сбой, ревдинец решил этим воспользоваться.

- Осознавая, что техника выдал ему лишние деньги, мужчина несколько раз повторил операцию, тем самым причинив ущерб банку на 9000 рублей. Он признал свою вину, в содеянном раскаялся и возместил ущерб в полном объеме, - рассказали в МО МВД России «Ревдинский».

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас ему грозит до двух лет колонии.

Аналогичный случай чуть ранее произошел в Екатеринбурге. Инкассатор перепутал ячейки для 1000-х и 5000-х купюр. Из-за ошибки сотрудника банка двое мужчин сняли через банкомат почти миллион рублей.