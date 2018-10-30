Свердловские леса пополнили казну России почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-30T16:35:39+03:00

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За пользование лесами Свердловской области в бюджет страны поступили 963 миллиона рублей, что превысило план на 17 процентов. Из общей суммы федеральный бюджет пополнился на 773,7 миллиона, областной - на 190,7 миллиона рублей.

Несмотря на столь внушительные цифры, арендаторы по-прежнему имеют 400 миллионов долга. Самые старые непогашенные платежи датируются еще 2008 годом. Чтобы хоть как-то стимулировать арендаторов, самых злостных должников вызывают «на ковер» к правительственной комиссии.

- В апреле была проведена правительственная комиссия по недоимке под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. На комиссию были приглашены шесть арендаторов-неплательщиков. После заседания трое из них сразу погасили долги на 17 миллионов рублей, - сказал заместитель директора департамента Владимир Бережнов. - Это очень действенная мера, которую департамент намерен применять в будущем для самых крупных должников.