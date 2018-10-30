Подкрепиться и утеплиться: в Екатеринбурге развернется ярмарка выходного дня

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-30T14:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге пройдет предпоследняя в этом сезоне ярмарка выходного дня. Торговые ряды развернутся на площади 1905 года в предстоящие выходные - 3 и 4 ноября.

По традиции гости смогут купить овощи и фрукты, грибы, ягоды, орехи, мед и сладости, а также рыбу, колбасы, мясо и молоко от уральских фермеров.

Помимо этого, в преддверии холодов на ярмарке будут представлены теплые и красивые платки и пончо, жилетки и туники, кофты и жилетки, варежки и носки, валенки и тапочки. Вязаные шерстяные вещи помогут не только согреться зимой, но и разнообразить гардероб.

На время работы ярмарки стоянку на площади закроют. Машины здесь нельзя будет припарковать с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья.

Сами торговые ряды будут открыты для посетителей в оба выходных дня с 9:00 и до 16:30.