На Урале вынесен приговор хакеру, который взломал счета банков и украл миллиард рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-30T14:10:15+03:00

Мужчина проведет в колонии пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге отправили за решетку местного хакера Игоря Маковкина. Мужчина в составе преступной группы взламывал базы данных крупных компаний и ведущих организаций. Но так как программист заключил соглашение со следствием, его дело рассматривалось отдельно.

С мая 2015 по апрель 2016 Маковкин с подельниками запустил вирус, который позволил взломать счета клиентов нескольких банков и украсть 1,2 миллиарда рублей. По такой же схеме мужчины получили доступ к базе данных аэропорта «Кольцово».

- Маковкин дал показания об обстоятельствах преступлений и соучастниках. Он подробно описал схемы доступа к локальным компьютерным сетям с использованием вредоносных программ и хищении денег, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Также он признался в создании и распространении вредоносного программного оборудования на компьютеры одной из компаний и хищении 10,6 миллиона рублей.

Суд приговорил Игоря Маковкина к пяти годам колонии общего режима. Кроме того мужчина лишился всего имущества - оно продано в счет возмещения ущерба.