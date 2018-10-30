2018-10-30T14:10:15+03:00
Происшествия

На Урале вынесен приговор хакеру, который взломал счета банков и украл миллиард рублей

Также программист умудрился проникнуть в базы данных аэропорта «Кольцово»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина проведет в колонии пять летМужчина проведет в колонии пять летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге отправили за решетку местного хакера Игоря Маковкина. Мужчина в составе преступной группы взламывал базы данных крупных компаний и ведущих организаций. Но так как программист заключил соглашение со следствием, его дело рассматривалось отдельно.

С мая 2015 по апрель 2016 Маковкин с подельниками запустил вирус, который позволил взломать счета клиентов нескольких банков и украсть 1,2 миллиарда рублей. По такой же схеме мужчины получили доступ к базе данных аэропорта «Кольцово».

- Маковкин дал показания об обстоятельствах преступлений и соучастниках. Он подробно описал схемы доступа к локальным компьютерным сетям с использованием вредоносных программ и хищении денег, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Также он признался в создании и распространении вредоносного программного оборудования на компьютеры одной из компаний и хищении 10,6 миллиона рублей.

Суд приговорил Игоря Маковкина к пяти годам колонии общего режима. Кроме того мужчина лишился всего имущества - оно продано в счет возмещения ущерба.

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