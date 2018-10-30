Все для людей: чиновники разрешат уральцам бесплатно собирать валежник

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-30T14:10:30+03:00

Пока, чтобы вынести из леса ветки или стволы упавших деревьев, необходимо заключить договор купли-продажи

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Заксобрание Свердловской области сегодня в очередной раз обсудило план развития региона. На повестке у депутатов было 34 вопроса, среди которых увеличение доходов бюджета, компенсации многодетным семьям, а также сбор валежника.

Последний с 2019 года наконец-то разрешат собирать бесплатно. С 1 января вступят в силу поправки в законе «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области». Ранее закон о свободном сборе приняла Госдума.

Пока, чтобы вынести из леса ветки или стволы упавших деревьев, необходимо заключить договор купли-продажи насаждений.

- Заготовка гражданами валежника, а именно лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале, для собственных нужд может осуществляться в лесах любого целевого назначения, расположенных на территории Свердловской области, в течение всего года, - говорится в документе.

Правда, и здесь не все так просто. Собирать валедник можно будет только вручную.