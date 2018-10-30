Екатеринбурженка отсудила у школы 400 тысяч рублей за сломанный позвоночник дочери

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-30T14:12:04+03:00

Четвероклассница почти месяц провела в больнице, а потом была вынуждена перейти на домашнее обучение

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В Екатеринбурге школа № 165 выплатить своей ученице кругленькую сумму. Почти два года назад на уроке физкультуры четвероклассник, дурачась, прыгнул на одноклассницу. Девочка упала и получила перелом нескольких позвонков.

Три недели девочка провела в больнице, а затем полгода была вынуждена обучаться на дому. Так как мальчик был младше 14 лет, то виновником признали школу.

Мама девочки подала иск, где просила взыскать с учебного учреждения пять миллионов рублей компенсации морального вреда, стоимость ортопедических корсета, подушки и матраса - 11 223 рубля и расходы на санаторно-курортное лечение - 99 315 рублей.

Суд обязал школу выплатить расходы на лечение - 11 223 рублей и 200 тысяч рублей компенсация морального вреда. Не согласившись с вердиктом, мать ребенка подала апелляцию.

- Коллегия установила, что при имеющейся травме санаторное лечение не было необходимым, рекомендации медиков по этому поводу нет. В ходе допроса врачи пояснили, что необходимый эффект может быть достигнут в Екатеринбурге. Таким образом, решение в данной части оставлено без изменения, - рассказали в пресс-службе облсуда.

При этом служители Фемиды учли, что травма позвоночника может негативно сказаться на здоровье девочки не только сейчас, но и в будущем. Поэтому компенсация была увеличена до 400 тысяч рублей.