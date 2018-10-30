Начальника полиции Туринска подозревают в продаже изъятых мотоциклов
В местное ОВД Туринска нагрянули сотрудники управления собственной безопасности и следователи. Начальника городской полиции Алексея Алешкова заподозрили в продаже чужого имущества.
Уже несколько лет подряд двор отдела превращается во все разрастающуюся стоянку для изъятых мопедов и мотоциклов. И однажды подполковник сдал стоящую без дела двухколесную технику на металлолом.
- Появившиеся сведения по должностным лицам ОВД Туринска в настоящее время тщательно проверяются на соответствие действительности опытными оперативными работниками, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.