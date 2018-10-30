Гонщика из Екатеринбурга Сергея Карякина добавили в видеоигру

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-30T11:52:42+03:00

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Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин протестировал новую видеоигру, одим из персонажей которой является он сам. Победитель ралли Дакар опробовал разные трассы, но сначала все же сел на квадроцикл.

По признанию Карякина, в первую очередь его интересовала реалистичность физики гонки, то есть такие нюансы, как повреждения болида и его проседание в глубоких песках.

- Здесь есть и падения, и спущенное колесо. Только в реале тебя обдувает очень горячий воздух, а тут ты сидишь в удобном кресле. И когда ты совершаешь прыжок со 100-метровой дюны и остаешься жив - это радует. В реале такого позвоилть себя нельзя, - поделился гонщик.

После этого Сергей Карякин проехался на багги вместе со штурманом Антоном Власюком.

- Все прописано с погрешностями и накрутками до метра, - резюмировали спортсмены. -В плане пилотирования - не совсем все точно, а вот по ориентированию, работе с курсами -очень круто.