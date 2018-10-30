«Региональная сетевая компания» работает над снижением рисков отключений электроэнергии

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-30T10:56:29+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Региональная сетевая компания» присутствует на электроэнергетическом рынке Уральского региона больше 15 лет.

Специалисты компании занимаются передачей и распределением электроэнергии, а также технической эксплуатацией, ремонтом электросетей и их технологическим присоединением в Каменске-Уральском, Североуральске, Серове, Краснотурьинске, Среднеуральске, Ревде и Нижних Сергах.

АО «РСК» занимается модернизацией и реконструкцией электросетевого хозяйства. Это снижает риски аварийных отключений.

Фото: пресс-служба "РСК"

- На территориях присутствия компании мы стараемся выстраивать тесное взаимодействие с органами местного самоуправления. Вместе мы выявляем проблемные места в городской инфраструктуре и повышаем уровень жизни граждан, - рассказывают в пресс-службе компании.

Для работы с потребителями на сайте компании есть раздел «Личный кабинет», где после регистрации можно оставить заявку на подключение. Также на сайте указаны телефоны Единого контактного центра.