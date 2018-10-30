2018-10-30T11:04:12+03:00
Происшествия

На Урале мужчина застрелил тестя на глазах у жены и тещи

После убийства он ушел в гости к другу
Олег Галимов
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Его задержали на месте преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской областиЕго задержали на месте преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Алапаевске завершили расследование убийства местного пенсионера. Мужчина стал жертвой 39-летнего зятя, который в порыве гнева взялся за охотничье ружье и застрелил его. Все произошло 21 августа в квартире родителей жены обвиняемого.

- Несмотря на то, что все находившиеся в квартире люди были против его присутствия, он зашел в квартиру и вступил в конфликт со своим тестем, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - На почве ссоры обвиняемый выстрелил в него, от чего потерпевший скончался на месте. Затем обвиняемый пригрозил своей теще убийством и ушёл в соседний дом, где проживает его знакомый, и некоторое время оставался там.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Невольным свидетелем убийства стала жена мужчины, которая пришла к своим родителям в гости. Прибывшие на место силовики задержали стрелка на месте преступления.

- По делу проведено 17 судебных экспертиз (баллистические, молекулярно-генетические, биологические, судебно-медицинские и психолого-психиатрическая). Допрошен ряд свидетелей, проведены проверки показаний на месте с обвиняемым и потерпевшими. Расследование уголовного дела завершено в установленный законом двухмесячный срок, - добавили в СКР.

Уголовное дело уже передали в суд. За убийство зятя мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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