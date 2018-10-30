2018-10-30T10:37:20+03:00
Недвижимость

Коммунальные тарифы Свердловской области признали завышенными

Антимонопольная служба отменила 20 тарифных решений РЭКа
Олег Галимов
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Тарифы завышали с 2016 годаТарифы завышали с 2016 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная антимонопольная служба признала завышенными 20 тарифов региональной энергетической комиссии Свердловской области и отменила их. Сообщается, что ведомство выявило нарушения в начислении счетов за электричество, отопление, водоснабжение и водоотведение в период с 2016 по 2017 года.

- ФАС установила, что органом регулирования субъекта РФ в представленных документах и материалах не отражен анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат, а также были выявлены экономически необоснованные расходы подлежащие исключению, - отметили в пресс-службе антимонопольной службы.

По словам заместителя начальника управления регионального тарифного регулирования ФАС Евгения Киселева, после отмены подобных решений РЭКов зачастую происходит снижение тарифов для населения.

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