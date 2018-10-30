2018-10-30T10:14:47+03:00
Общество

Оздоровительный курорт мирового уровня

Свердловчане могут улучшить свое здоровье во время отдыха на озерах
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В городе-курорте Соль-Илецке начнется реализация второго этапа туристско-рекреационного кластера «Соленые озера». Это стало возможным, благодаря проводившемуся Ростуризмом отбору проектов для включения в мероприятия новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019-2025 годы). Всего на конкурсе был представлен 71 инвестиционный проект из 49 регионов России.

Продолжение реализации кластера позволит перевести курорт «Соленые озера» в круглогодичный режим работы, во многом за счет строительства второй очереди «Рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера»: будут возведены два гостиничных, два лечебно-оздоровительных корпуса, а также круглогодичные и сезонные бунгало, коттеджи для маломобильных групп населения.

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