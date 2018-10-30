2018-10-30T10:14:37+03:00
Спорт

ФК «Урал» призвал фанатов прийти на матч в костюмах для Хэллоуина

Обладатель лучшего наряда получит подарки
Олег Галимов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Урал» объявил необычную акцию в честь Хэллоуина. Так вышло, что матч «шмелей» в 1/8 Кубка России с «Нижним Новгородом» выпал на праздник, поэтому для фанатов устроят конкурс костюмов.

- Приходите на матч в маскарадных костюмах, выкладывайте фото в свой Инстаграм или на страницу «ВКонтакте» с хэштэгом #УралНижнийНовгород, - сообщают в клубе.

Победителя выберут 2 ноября, а в качестве приза ему вручат теплую подушку для стадиона, набор наклеек и магнитов. Матч пройдет на стадионе «Уралмаш», начало в 19:00.

Напомним, что в минувшие выходные «Урал» сыгран вничью с «Уфой».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальника полиции Туринска подозревают в продаже изъятых мотоциклов
Гонщика из Екатеринбурга Сергея Карякина добавили в видеоигру
На Урале мужчина застрелил тестя на глазах у жены и тещи
«Региональная сетевая компания» работает над снижением рисков отключений электроэнергии
Коммунальные тарифы Свердловской области признали завышенными
В Ревде осудили женщину, которая продала одну и ту же инвалидную коляску разным людям
Оздоровительный курорт мирового уровня
Прежний ушел в отставку: в Алапаевске объявили конкурс на нового мэра
В Свердловской области открыли «горячую линию» по вопросам подросткового насилия
В ногу со временем: Свердловское заксобрание запустило YouTube-канал
На Урале фирма, производящая противопожарные материалы, попалась на взятке за «липовую» экспертизу
Доходы уральских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов рублей
Мэрия Екатеринбурга потратит 70 миллионов рублей на противогололедный реагент
У сайта аэропорта «Кольцово» изменился дизайн
Тариф «Бюджетный»: уральским музеям дали миллион на интернет
Открыть в 2043 году: в Екатеринбурге заложили капсулу времени
В Екатеринбурге вынесли приговор банде, распространявшей наркотики из Германии и США
В ноябрьские праздники в Свердловской области изменят расписание электричек
В аэропорту Кольцово пресекли незаконный вывоз антикварного креста
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге запретят останавливаться еще на двух улицах
В центре Екатеринбурга вместо известной пиццерии откроется бургерная Тимати