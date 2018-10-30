ФК «Урал» призвал фанатов прийти на матч в костюмах для Хэллоуина

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-30T10:14:37+03:00

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Футбольный клуб «Урал» объявил необычную акцию в честь Хэллоуина. Так вышло, что матч «шмелей» в 1/8 Кубка России с «Нижним Новгородом» выпал на праздник, поэтому для фанатов устроят конкурс костюмов.

- Приходите на матч в маскарадных костюмах, выкладывайте фото в свой Инстаграм или на страницу «ВКонтакте» с хэштэгом #УралНижнийНовгород, - сообщают в клубе.

Победителя выберут 2 ноября, а в качестве приза ему вручат теплую подушку для стадиона, набор наклеек и магнитов. Матч пройдет на стадионе «Уралмаш», начало в 19:00.

Напомним, что в минувшие выходные «Урал» сыгран вничью с «Уфой».