Прежний ушел в отставку: в Алапаевске объявили конкурс на нового мэра
Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушёл в отставку, написав заявление об уходе по собственному желанию. Дума не стала противиться, тем более, что работой мэра депатуты довольны не были.
Какую должность Сергей Беспалов займет теперь - пока неизвестно, а в Алапаевске тем временем назначили и.о. главы - пост займет и. о. замглавы по экономике Сергей Карабатов. Кроме того, в городе объявлен конкурс на нового мэра. Документы от кандидатов будут принимать с 2 по 9 ноября.
- К моменту представления документов гражданин обязан закрыть счета прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, - говорится в перечне условий для кандидатов.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом комиссия проверит достоверность сведений, представленных кандидатами в документах и определяет соответствие солискателей требованиям.
На втором - специалисты оценят уровень профподготовки кандидатов, стаж и опыт работы, знания, умения, навыки, а также личностные и деловые качества. Также претенденты должны будут презентовать свой план по развитию муниципалитета.