2018-10-30T10:10:50+03:00
Политика

Прежний ушел в отставку: в Алапаевске объявили конкурс на нового мэра

Сергей Беспалов написал заявление по собственному желанию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: сайт Администрации АлапаевскаФото: сайт Администрации Алапаевска
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Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушёл в отставку, написав заявление об уходе по собственному желанию. Дума не стала противиться, тем более, что работой мэра депатуты довольны не были.

Какую должность Сергей Беспалов займет теперь - пока неизвестно, а в Алапаевске тем временем назначили и.о. главы - пост займет и. о. замглавы по экономике Сергей Карабатов. Кроме того, в городе объявлен конкурс на нового мэра. Документы от кандидатов будут принимать с 2 по 9 ноября.

- К моменту представления документов гражданин обязан закрыть счета прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, - говорится в перечне условий для кандидатов.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом комиссия проверит достоверность сведений, представленных кандидатами в документах и определяет соответствие солискателей требованиям.

На втором - специалисты оценят уровень профподготовки кандидатов, стаж и опыт работы, знания, умения, навыки, а также личностные и деловые качества. Также претенденты должны будут презентовать свой план по развитию муниципалитета.

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