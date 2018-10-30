2018-10-30T08:47:26+03:00
Политика

В ногу со временем: Свердловское заксобрание запустило YouTube-канал

Теперь за заседаниями чиновников можно следить в любое время и с любого гаджета
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: zsso.ruФото: zsso.ru
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Свердловское Заксобрание сделало еще один шаг навстречу народу. Областной парламент запустил свой YouTube-канал. Теперь заседания чиновников, а также мероприятия, где они принимали участие, можно просматривать в любое время и с любого гаджета.

- Мы запустили официальный канал Законодательного Собрания Свердловской области в YouTube. На канале можно будет видеть, как проходят заседания комитетов, дайджесты основных событий недели, которые инициированы депутатами, видео телевизионных интервью, архивные материалы - много интересной и полезной информации, - рассказала председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Желающие смогут посмотреть на видеохостинге уже следующее, 26-е заседание Заксобрания.

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