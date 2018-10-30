Доходы уральских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов рублей
В следующем году свердловские муниципалитеты должны повысить свою финансовую самостоятельность. Специально для этого доход казны уральских городов будет увеличен на 20 процентов - до 60 миллиардов рублей.
Это станет возможным благодаря росту нормативов отчислений в местных бюджеты от акцизов на нефтепродукты и налога, который собирают по упрощенной системе.
- С 1 января 2019 года также установят единый норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на пиво - он составит 50%. В результате этого доходы городских бюджетов вырастут почти на шесть миллиардов рублей, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.
Доходы областной казны в следующем году составят 239,2 миллиарда, расходы - 245,7 ммллиарда рублей. Большую часть суммы потратят на социальную сферу и образование.