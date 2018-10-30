Доходы уральских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-30T07:55:53+03:00

По сравнению с этим годов рост составит 20 процентов

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В следующем году свердловские муниципалитеты должны повысить свою финансовую самостоятельность. Специально для этого доход казны уральских городов будет увеличен на 20 процентов - до 60 миллиардов рублей.

Это станет возможным благодаря росту нормативов отчислений в местных бюджеты от акцизов на нефтепродукты и налога, который собирают по упрощенной системе.

- С 1 января 2019 года также установят единый норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на пиво - он составит 50%. В результате этого доходы городских бюджетов вырастут почти на шесть миллиардов рублей, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Доходы областной казны в следующем году составят 239,2 миллиарда, расходы - 245,7 ммллиарда рублей. Большую часть суммы потратят на социальную сферу и образование.