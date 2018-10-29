Тариф «Бюджетный»: уральским музеям дали миллион на интернет

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-29T17:43:22+03:00

Технику в провинцию поставят до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские власти выделили миллион рублей на покупку новых компьютеров для уральских музеев и подключение техники к интернету.

Почти половина от этой суммы достанется музеям Алапаевского района, которым перечислят 416 тысяч рублей. При этом, самому Алапаевску достанется всего 17 тысяч рублей. Карпинский музей получит на информатизацию чуть больше 126 тысяч рублей, почти столько же – 120 тысяч рублей – достанется музею Каменска-Уральского, сообщается на правовом портале Свердловской области.

В Нижнесергинском районе на компьютеры, интернет, а также программное обеспечение потратят 111 тысяч рублей, часть этих денег достанется расположенным неподалеку Верхним Сергам.

Меньше всего денег в качестве субсидий получат Нижний Тагил, Краснотурьинск, Волчанск и Верхний Тагил.

Отметим, что все деньги освоят до конца года.