Открыть в 2043 году: в Екатеринбурге заложили капсулу времени

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-29T16:33:16+03:00

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В уральской столице сегодня отметили 100-летие комсомола. В честь юбилея в Екатеринбурге прошел торжественный митинг и закладка капсулы времени.

- Вместе с посланиями современных школьников и комсомольцев в металлический цилиндр была заложена еще и флешка с современными песнями, - рассказал первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Надпись на капсуле времени гласит, чтобы ее открыли ровно через 25 лет - 29 октября в 2043 года.