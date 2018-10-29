Открыть в 2043 году: в Екатеринбурге заложили капсулу времени
Изменить размер текста:
В уральской столице сегодня отметили 100-летие комсомола. В честь юбилея в Екатеринбурге прошел торжественный митинг и закладка капсулы времени.
- Вместе с посланиями современных школьников и комсомольцев в металлический цилиндр была заложена еще и флешка с современными песнями, - рассказал первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.
Надпись на капсуле времени гласит, чтобы ее открыли ровно через 25 лет - 29 октября в 2043 года.