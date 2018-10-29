В Екатеринбурге вынесли приговор банде, распространявшей наркотики из Германии и США

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-29T15:10:03+03:00

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Свердловский областной суд вынес приговор трем уральцам, которые занимались контрабандой и распространением наркотиков из Германии и США.

Координатором ОПГ стал Василий Иванов, именно он держла связь с неустановленным организатором. Его подельник Антон Лобанов являлся собственником одной из фирм и выдавал доверенность на получение наркотиков. Роль курьера и фасовщика досталась Акселю Борисову.

- Неустановленный организатор, дело которого выделено в отдельное производство, заказывал на подставные фирмы различные типы наркотиков из-за рубежа. Оплата осуществлялась в биткоинах, а посылки должны были прийти «Почтой России», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего таким образом было заказано пять посылок, но получить злоумышленники успели только две. После этого их задержали. Свою вину мужчины признали частично.

За контрабанду, а также за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере Василий Иванов был приговорен к 17 годам, Аксель Борисов и Антон Лобанов - к 16 годам колонии строгого режима. После отбытия все они будут ограничены в свободе на два года.