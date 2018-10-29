2018-10-29T15:59:06+03:00
Общество

В ноябрьские праздники в Свердловской области изменят расписание электричек

Перемены коснутся самых популярных направлений
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Расписание "Ласточек" подкорректируютРасписание "Ласточек" подкорректируютФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие праздничные выходные с 3 по 6 ноября в Свердловской области частично изменится расписание движение пригородных электропоездов, включая «городской электропоезд» и скоростные электрички «Ласточка», которые курсируют с сторону Нижнего Тагила и Кушвы, а также станций Кузино и Шаля.

В воскресенье, 4 ноября, поезда будут следовать по графику субботы; в понедельник 5 ноября - по графику воскресенья, во вторник 6 ноября - по графику понедельника. Изменения коснутся скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург отправлением в 06:01, в 07:36 и в 15:12 (здесь и далее время местное), Екатеринбург - Нижний Тагил отправлением в 19:03, Екатеринбург - Кушва отправлением в 19:03, Кушва - Екатеринбург отправлением в 06:05, Екатеринбург - Кузино отправлением в 17:52, Кузино - Екатеринбург отправлением в 05:44, Шаля - Екатеринбург отправлением в 04:41, Екатеринбург - Шаля отправлением в 17:52.

В связи с тем, что 5 ноября - понедельник - будет дополнительным выходным, в этот день отменяются рейсы «городского электропоезда» сообщением Сысерть - Керамик - Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный).

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