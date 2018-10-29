«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге запретят останавливаться еще на двух улицах
Так в городе борются с пробками
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на двух центральных улицах. Ограничения коснуться участка переулка Почтового от Горького до Толмачева и улицы Горького от Почтового до Первомайской.
- Запрет будет введен для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности в связи с предписаниями ГИБДД и с учетом обращений граждан в декабре этого, - уточнили в пресс-службе мэрии.
На указанных участках появятся соответствующие знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».