«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге запретят останавливаться еще на двух улицах

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-29T12:26:56+03:00

Так в городе борются с пробками

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В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на двух центральных улицах. Ограничения коснуться участка переулка Почтового от Горького до Толмачева и улицы Горького от Почтового до Первомайской.

- Запрет будет введен для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности в связи с предписаниями ГИБДД и с учетом обращений граждан в декабре этого, - уточнили в пресс-службе мэрии.

На указанных участках появятся соответствующие знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».