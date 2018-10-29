В центре Екатеринбурга вместо известной пиццерии откроется бургерная Тимати

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-29T12:14:17+03:00

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Уже в следующем месяце в Екатеринбурге появится новое заведение общепита. На Вайнера, где раньше располагалась Pizza Mia, откроется Black Star Burger. на окнах здания уже расклеены соответствующие черные плакаты.

- Бургерная революция в России свершилась давно. Можно было подумать, что поезд ушел, но Black Star Burger успел заскочить в последний вагон, поменять направление и стать локомотивом, - говорится на сайте компании. - Мы готовим бургеры, потому что вопреки распространенному мнению на этот счет, бургеры - не вредная еда, это сложносочиненный бутерброд, которым можно с пользой насытиться, употребив меньшее количество калорий, чем, например, съев комплексный обед.

Первый ресторан «черных» бургеров был открыт в сентябре 2016 года бизнесменом Юрием Левитасом, Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. Сейчас бургерные есть в Москве, Ростове-на-Дону, Грозном, Уфе, Перми, Нижнем Новгороде, Воронеже и Санкт-Петербурге.