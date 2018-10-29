На Урале осудили фальшивомонетчика, который купил поддельные доллары, чтобы поехать в отпуск
Житель Екатеринбурга, который хотел шикарно отдохнуть в отпуске, вместо этого отправится в тюрьму. Евгения Людмера признали виновным в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты.
Мужчина заказал по интернету фальшивые доллары, которые ему привезли прямо с доставкой на дом.
- Используя платежный терминал, обвиняемый оплатил поддельные банкноты, внеся сумму, эквивалентную 695 долларам США, на номер, предоставленный продавцом. При получении от курьера посылки, Людмер был задержан сотрудниками ФСБ, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчина рассказал, что купюры хотел разменять во время отпуска. Суд приговорил Евгения Людмера к одному году колонии общего режима.