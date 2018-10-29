2018-10-29T11:50:26+03:00
Происшествия

На Урале осудили фальшивомонетчика, который купил поддельные доллары, чтобы поехать в отпуск

Банкноты мужчине привезли с доставкой на дом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина заказал и оплатил несколько 100-долларовых купюрМужчина заказал и оплатил несколько 100-долларовых купюрФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга, который хотел шикарно отдохнуть в отпуске, вместо этого отправится в тюрьму. Евгения Людмера признали виновным в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты.

Мужчина заказал по интернету фальшивые доллары, которые ему привезли прямо с доставкой на дом.

- Используя платежный терминал, обвиняемый оплатил поддельные банкноты, внеся сумму, эквивалентную 695 долларам США, на номер, предоставленный продавцом. При получении от курьера посылки, Людмер был задержан сотрудниками ФСБ, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина рассказал, что купюры хотел разменять во время отпуска. Суд приговорил Евгения Людмера к одному году колонии общего режима.

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