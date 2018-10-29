В ЦПКиО Екатеринбурга обновили освещение

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-29T11:26:46+03:00

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В екатеринбургском Центральном парке имени Маяковского стало больше гостей. В ЦПКиО обновили освещение, и люди по вечерам охотно потянулись на прогулки по тропинкам и аллеям.

- Запустили освещение на тропе здоровья, по «потемкинской» лестнице и на второй дорожке к переулке Базовый. Гуляйте на здоровье! - написал на странице в Facebook директор парка Роман Шадрин. - В этом году работы по освещению парка закончили.

Фото: Роман Шадрин

Новые уличные фонари - не единственное новшество в этом году. На днях ЦПКиО получил подарок из Красноуфимска, откуда парку передали две старинные гармошки. После того, как инструменты приведут в порядок, они пополнят коллекцию Русской усадьбы.

Также в парке полным ходом идёт подготовка к предстоящему Новому году. В этом году в ЦПКиО обещают полностью обновить украшения ёлки.