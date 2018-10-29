2018-10-29T11:20:08+03:00
Туризм

Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих

С каждым годом количество туристов увеличивается в полтора раза
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Туроператоры Свердловской и Оренбургской областей обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Встреча делегаций прошла в январе прошлого года, на которой стало известно, что Соль-Илецк попал в десятку самых популярных запросов Googlе за 2016 год.

Тенденция быть одним из лучших сохранилась и по сегодняшний день – Соль-Илецк занимает 3 место в рейтинге, составленном по итогам запросов со словом «курорт», запрашиваемых россиянами в поисковой системе «Яндекс». Курорт уступил только Краснодарскому краю и Турции.

В Соль-Илецке продолжается строительство туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», который по оценкам экспертов, в будущем привлечет еще большее количество отдыхающих. Это будет возможно во многом благодаря строительству «Рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» – уникальному для России санаторно-курортному учреждению мирового уровня.

Строительство первой очереди комплекса началось 3 года назад и продолжается по сей день. Основной его специализацией будет являться спелеотерапия, а также лечебно-оздоровительные процедуры на основе водо- и грязелечения для заболеваний нервной и дыхательной системы, кожи, опорно-двигательного аппарата.

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