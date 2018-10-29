2018-10-29T11:09:12+03:00
Общество

В нью-йоркской штаб-квартире ООН пройдет фотовыставка о Екатеринбурге

Экспозицию презентует лично мэр уральской столицы Александр Высокинский
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Всего в экспозиции будут представлены 24 работыВсего в экспозиции будут представлены 24 работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский презентует в США выставку об уральской столице. Она станет одним из пунктов продвижения российской заявки на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2025».

Фотоэкспозиция «Екатеринбург: «Прошлое, настоящее, будущее» откроется в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и расскажет о трансформации города за всю историю его существования.

Это архивные и современные фотографии, а также проекты «умного города» - ЭКСПО-парка, который планируется построить на берегу Верх-Исетского пруда в случае победы российской заявки.

- Всего в экспозиции будут представлены 24 работы. На архивных фото, к примеру, можно увидеть, как выглядел проспект Ленина в 20-е годы прошлого века, перекресток улиц Малышева и Розы Люксембург в 30-е годы, площадь Труда в середине XX столетия, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме выставки мэр Екатеринбурга в составе делегации Свердловской области примет участие в докладе «Регионы России и цели устойчивого развития ООН – 2018» и встретится с представителями ряда государств в ООН.

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