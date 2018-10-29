Свердловские спасатели предупреждают о снегопадах и ожидают рост ДТП

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-29T10:37:26+03:00

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Свердловские спасатели предупреждают жителей региона о непогоде. Сегодня в области ожидаются сильные снегопады. В связи с этим вероятны гололедица, налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения и росту числа аварий.

- Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения ЧС незамедлительно сообщайте о этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».