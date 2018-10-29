В Ревде произошел выброс ядовитого газа
В Ревде автоматические станции контроля за состоянием воздуха зафиксировали превышение выброса диоксида азота. Максимальная разовая предельно допустимая концентрации составила 1,4 ПДКмр. Об этом сообщается на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.
Диоксид азота является ядовытим газом, имеет характерный острый запах. Способен вызывать кислотные дожди. Также двуокись азота воздействует на дыхательные пути и лёгкие, вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание гемоглобина.
В Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Реже, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кировграде, Полевском, превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.