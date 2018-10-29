В Ревде произошел выброс ядовитого газа

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-29T10:16:19+03:00

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В Ревде автоматические станции контроля за состоянием воздуха зафиксировали превышение выброса диоксида азота. Максимальная разовая предельно допустимая концентрации составила 1,4 ПДКмр. Об этом сообщается на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

Диоксид азота является ядовытим газом, имеет характерный острый запах. Способен вызывать кислотные дожди. Также двуокись азота воздействует на дыхательные пути и лёгкие, вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание гемоглобина.

В Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Реже, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кировграде, Полевском, превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.