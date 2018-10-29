2018-10-29T09:53:30+03:00
Общество

С высоты птичьего полета: на Урале дроны проверяют исправность газопроводов

Беспилотники уже обследовали 4000 километров сетей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: «Газпром трансгаз Екатеринбург»Фото: «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Уральские газовики начали подготовку сетей к осенне-зимнему сезону. В «Газпром трансгаз Екатеринбург» для этого второй год активно используют беспилотники. Дроны уже обследовали 4000 километров сетей.

Патрулируют сети беспилотники ижевского производства ZALA AERO. Это одновинтовые машины самолетного типа. Ориентируясь по GPS- и ГЛОНАС-координатам, они ведут аэрофотосъемку всех магистральных газопроводов и газопроводов отводов длиной более 50 километров.

Фото: «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Фото: «Газпром трансгаз Екатеринбург»

- Аппараты позволяют получать снимки высокой четкости и с большим разрешением. На них хорошо видно состояние инженерной инфраструктуры и охранных зон газопровода. Благодаря связке камеры с навигационным комплексом БПЛА каждая фотография имеет точные спутниковые координаты, - рассказали в пресс-службе компании.

Всего в этом году беспилотники облетят магистрали «Газпром трансгаз Екатеринбург» десять раз.

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