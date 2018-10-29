2018-10-29T08:55:45+03:00
Общество

На Урале прокуратура выбила квартиру для жительницы дома без канализации, воды и света

Местные власти не признавали аварийное жилье своей собственностью, что позволяло отказывать в предоставлении новой жилплощади
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В поселке Гари прокуратура помогла местной жительнице добиться переезда из аварийного дома. Жилье на улице Советская, 70 когда-то принадлежало исправительной колонии, но сейчас признано бесхозной недвижимостью.

В доме нет водопровода и канализации, повреждена электропроводка, крыша протекает, пол и стены покрыты плесенью, а местами уже сгнили.

- Администрацией Гаринского округа ведется работа по признанию в судебном порядке данного жилого дома муниципальной собственностью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Главе администрации ГО направлено требование о предоставлении жительнице пригодного жилого помещения.

На данный момент женщина благополучно съехала из аварийного дома и отметила новоселье в новой квартире.

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