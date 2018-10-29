На Урале прокуратура выбила квартиру для жительницы дома без канализации, воды и света
В поселке Гари прокуратура помогла местной жительнице добиться переезда из аварийного дома. Жилье на улице Советская, 70 когда-то принадлежало исправительной колонии, но сейчас признано бесхозной недвижимостью.
В доме нет водопровода и канализации, повреждена электропроводка, крыша протекает, пол и стены покрыты плесенью, а местами уже сгнили.
- Администрацией Гаринского округа ведется работа по признанию в судебном порядке данного жилого дома муниципальной собственностью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Главе администрации ГО направлено требование о предоставлении жительнице пригодного жилого помещения.
На данный момент женщина благополучно съехала из аварийного дома и отметила новоселье в новой квартире.