2018-10-29T08:15:56+03:00
Спорт

«Автомобилист» продлевает новую победную серию, обыграв в овертайме «Спартак»

На счету «шоферов» 22 выигрыша в 23 встречах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК «Автомобилист»Фото: ХК «Автомобилист»
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ХК «Автомобилист» уверенно продлевает новую победную серию в рамках КХЛ до четырех матчей. Накануне «шоферы» второй раз в сезоне обыграли московский «Спартак».

Несмотря на то, что голами спортсмены болельщиков почти не порадовали, накала страстей это не убавило. Уже на первой минуте Стефан Да Коста отправил в ворота соперников шайбу, отыграть которую гости смогли только во втором периоде.

Фото: ХК «Автомобилист»

Фото: ХК «Автомобилист»

- Проспали первые 5-7 минут. Пропустили гол, проснулись, начали наверстывать. Игра была интересная, в обе стороны были голевые ситуации, вратари были на приличном уровне, статистика по броскам равная, как и по удалениям. Играя с лидером, конечно, мы перестраховывались, отбрасывали шайбу. Есть, над чем работать, - сказал врио главного тренера ХК «Спартак» Игорь Уланов.

Фото: ХК «Автомобилист»

Фото: ХК «Автомобилист»

В третьем игровом отрезке обе команды, как ни старались, но так и не смогли пробить оборону друг друга. Однако победитель в матче может быть только один, и он определился в овертайме. Победную шайбу забросил Алексей Василевский. Итог встречи 2:1 в пользу уральцев.

Фото: ХК «Автомобилист»

Фото: ХК «Автомобилист»

- Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу, в третьем периоде много бросков блокировали. Напряженнейший матч. Команда «Спартак» очень прилично сыграла в обороне, разящие, кусачие контратаки были, - прокомментировал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. - Победы нам даются все сложнее и сложнее.

Фото: ХК «Автомобилист»

Фото: ХК «Автомобилист»

На счету «шоферов» 22 выигрыша в 23 встречах, и уральцы по-прежнему занимают первую строчку турнирной таблицы.

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