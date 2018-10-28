В понедельник Екатеринбург и Свердловскую область накроет мокрым снегом

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-28T15:22:01+03:00

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После и без того прохладных выходных в начале недели, 29 октября, в Екатеринбурге и области повалит мокрый снег. В уральской столице температура опустится до 0,-2 С°. А в других районах и вовсе до -4 С°. Служба МЧС предупреждает жителей, что при ухудшении погодных условий следует соблюдать особенную безопасность.

- На дорогах ожидается гололедица, мокрый снег может налипнуть на провода, что вероятно приведет к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП, - предостерегают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Автомобилистам, отправляясь в поездку, нужно максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. Неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Пешеходам также не стоит забывать о скользких дорогах. Пожилым людям лучше взять тросточки и не нагружать себя тяжелыми сумками. Если руки будут свободными, то легче сдержать равновесие и не упасть. Во время гололеда стоит носить обувь с нескользящей подошвой.

Также сотрудники МЧС убедительно просят - если вы увидели, что кто-то упал, не будьте равнодушными, окажите помощь. А если станете свидетелем аварийной ситуации, оперативно расскажите об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».