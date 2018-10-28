«Легковушка в хлам»: трое детей пострадали в аварии с автобусом

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-28T13:36:39+03:00

В массовое ДТП на Объездной попало сразу две машины и автобус

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В субботу около полуночи на Объездной дороге прозошла страшная авария. На Амудсена легковушка ЗАЗ «Шанс», идущая со стороны улицы Серафимы Дерябиной, проскочила на красный сигнал светофора. Врезалась в зеленый автобус и задела иномарку Toyota RAV4. По словам очевидцев, это был автобус № 054. Он продвигался в парк, поэтому пассажиров в салоне не было.

- В ДТП пострадали трое детей, двое взрослых, все его участники находились в трезвом состоянии, - рассказал о результатах аварии официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых и добавил. - По итогам начавшейся проверки полиция Екатеринбурга примет соответствующее процессуальное решение.

Очевидцы рассказали подробности происшествия. На место аварии выезжала машина скорой помощи. «Одна легковушка была разбита в хлам», - добавил один из свидетелей.