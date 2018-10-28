На Кольцовском тракте столкнулись экскаватор и бетоновоз КамАЗ

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-28T10:18:36+03:00

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Ночью с субботы на воскресенье на Кольцовском тракте произошла ужасающая авария. Огромные транспортные средства, миксер-бетоновоз КамАЗ врезался в экскаватор. По предположениям очевидцев, водитель бетоновоза догнал ехавший впереди погрузчик с ковшом и протаранил его так, что экскаватор перевернулся и сломал железное ограждение. А у КамАЗа в результате ДТП смялась кабина со стороны пассажирского сидения.

- Пока точных обстоятельств аварии назвать нельзя, но пострадавших ни с той, ни с другой стороны нет, - добавили отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Очевидцы также уверяют, что, не смотря на сильные повреждения как экскаватора, так и бетоновоза, машины скорой помощи на месте аварии не было. При этом из-за ДТП была перекрыта половина дороги, так что проезжающим пришлось передвигатся по одной полосе.