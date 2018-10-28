2018-10-28T10:18:36+03:00
Авто

На Кольцовском тракте столкнулись экскаватор и бетоновоз КамАЗ

Из-за аварии половина дороги оказалась перекрыта
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Экскаватор протаранил дорожное ограждениеЭкскаватор протаранил дорожное ограждениеФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
Изменить размер текста:

Ночью с субботы на воскресенье на Кольцовском тракте произошла ужасающая авария. Огромные транспортные средства, миксер-бетоновоз КамАЗ врезался в экскаватор. По предположениям очевидцев, водитель бетоновоза догнал ехавший впереди погрузчик с ковшом и протаранил его так, что экскаватор перевернулся и сломал железное ограждение. А у КамАЗа в результате ДТП смялась кабина со стороны пассажирского сидения.

- Пока точных обстоятельств аварии назвать нельзя, но пострадавших ни с той, ни с другой стороны нет, - добавили отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Очевидцы также уверяют, что, не смотря на сильные повреждения как экскаватора, так и бетоновоза, машины скорой помощи на месте аварии не было. При этом из-за ДТП была перекрыта половина дороги, так что проезжающим пришлось передвигатся по одной полосе.

У бетоновоза после аварии половина кабины была всмятку Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

У бетоновоза после аварии половина кабины была всмяткуФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иван Штырков по прозвищу «Уральский халк» победил бразильца техническим нокаутом
Вертолет из Екатеринбурга вылетел тушить крупный пожар на Южном Урале
Следователи начали проверку по факту аварии в Верхотурье, где мэр сбил ребенка и скрылся
На двух трассах Свердловской области заработают пункты весового контроля
В Верхней Пышме 9-летний мальчик попал под колеса легковушки накануне дня рождения
Власти Екатеринбурга снова не нашли подрядчика для строительства центра «Эрмитаж-Урал»
В Екатеринбурге отреставрировали фасад старинной мельницы Борчанинова
На Уралмаше водитель Subaru сбил мужчину у пешеходного перехода
Ночью в Екатеринбурге дотла выгорел частный дом и «десятка»
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря на Ганиной Яме
СК не будет возбуждать дело из-за смерти пятиклассника в екатеринбургской гимназии
На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну
В Ивделе разыскивают мужчину, пять дней назад ушедшего на рыбалку
Уралтрансбанк «съел» все деньги нового екатеринбургского театра за неделю до его открытия
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов
Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя