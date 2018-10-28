2018-10-28T09:38:05+03:00
Спорт

Иван Штырков по прозвищу «Уральский халк» победил бразильца техническим нокаутом

Российский боец на 40-й секунде второго раунда досрочно окончил бой с Фабио Мальдонадо
Дарья РЯБОВА
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Иван Штырков готовился к бою шесть месяцев Фото: пресс-служба RCCИван Штырков готовился к бою шесть месяцев Фото: пресс-служба RCC
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В субботу вечером в Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам от Russian Cagefighting Championship. Главным боем стала встреча екатеринбургского бойца Ивана Штыркова и бразильского спортсмена, экс-чемпиона Fight Night Global Фабио Мальдонадо. Для Ивана это был долгожданный бой с самым серьезным соперником в его карьере. С самого начала Фабио дал возможность «Уральскому халку» самому проявлять инициативу и совершил ошибку. Певый раунд бразилец устоял от напора россиянина, но в начале второго уже не выдержал серию ударов по корпусу и голове, так что судье пришлось прекратить бой.

- Я рад, что все закончилось и не именно бой, а сама дорога к нему, - делится своими эмоциями после поединка Иван Штырков. - Шесть месяцев я ждал выхода в клетку. Когда готовишься к бою, а его все нет и нет, а ты продолжаешь тренироваться, это вызывает очень много мыслей. Сейчас я не могу передать словами свои чувства от победы, давно не ощущал этот вкус - вкус досрочной победы отличается от всех остальных.

Иван Штырков вел с начала боя, но накаутировал соперника во втором раунде Фото: пресс-служба RCC

Иван Штырков вел с начала боя, но накаутировал соперника во втором раунде Фото: пресс-служба RCC

Также Иван признался, что знание возможностей соперника давило на него. Оттого неожиданностью стало бездействие Мальдонадо в клетке. «Возникает очень много вопросов бить или не бить. К такому нестандартному ведению боя подготовиться очень сложно. Я вижу вариант для атаки, но знаю, как он может ответить и мне приходилось подстраиваться и работать по ситуации», - передает свои мысли во время поединка Иван Штырков.

Также вчера прошли 11 боев, в которых участвовали спортсмены из России, Бразилии, США, Франции, Белоруссии и Казахстана. Были среди бойцов и девушки. Впервые в рамках турнира RCC состоялся женский поединок. Чемпионка мира по ММА Виктория Склярова победила Ярославу Кичигину.

Иван был поражен бездействием бразильского бойца в клетке, но не растерялся Фото: пресс-служба RCC

Иван был поражен бездействием бразильского бойца в клетке, но не растерялся Фото: пресс-служба RCC

Очередной турнир RCC состоится 15 декабря в Екатеринбурга в «Екатеринбург-ЭКСПО». Ожидаются поединки Александра Емельяненко, Александра Шлеменко и Дениса Лаврентьева. Вполне возможно, что и Иван Штырков примет участие в этом турнире.

Справка от «КП»

Иван Штырков родился в Хабаровске и в 10 лет переехал с семьей в Екатеринбург. И сразу же поступил в Школу самбо «Уралмаш». Сейчас он уже неоднократный чемпион России по самбо и призер Кубка Мира. С 2015 года начал выступать в смешанных единобрствах и добился больших успехов. В тяжелом весе победил Джеффа Монсона и других известных бойцов. Позже одержал две серьезные победы в полутяжелом весе и вновь вернулся в тяжелый.

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