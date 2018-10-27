Вертолет из Екатеринбурга вылетел тушить крупный пожар на Южном Урале

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-27T12:19:29+03:00

Пламя не могут потушить уже вторые сутки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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Главное управление МЧС по Челябинской области запросило у свердловских коллег помощи в тушении крупного пожара, который бушует уже вторые сутки. Накануне вечером из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

- В район крупного лесного пожара на юге Челябинской области направлены дополнительные силы, - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. - Аэромобильные группировки Главного управления МЧС России и Уральского учебного спасательного центра убыли в Брединский муниципальный район. Из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

На данный момент в тушении пожара принимают участие 50 единиц спецтехники и 200 человек.