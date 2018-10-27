Вертолет из Екатеринбурга вылетел тушить крупный пожар на Южном Урале
Главное управление МЧС по Челябинской области запросило у свердловских коллег помощи в тушении крупного пожара, который бушует уже вторые сутки. Накануне вечером из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
- В район крупного лесного пожара на юге Челябинской области направлены дополнительные силы, - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. - Аэромобильные группировки Главного управления МЧС России и Уральского учебного спасательного центра убыли в Брединский муниципальный район. Из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством.
На данный момент в тушении пожара принимают участие 50 единиц спецтехники и 200 человек.