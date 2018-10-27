2018-10-27T10:47:23+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту аварии в Верхотурье, где мэр сбил ребенка и скрылся

На Алексея Лиханова уже завели два административных дела
Олег Галимов
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Под колеса машины попал 12-летний мальчик. Фото: соцсетиПод колеса машины попал 12-летний мальчик. Фото: соцсети
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Следователи начали проверку после сообщений о том, что мэр Верхотурья Алексей Лиханов сбил ребенка и скрылся с места аварии.

- По предварительным данным, участники ДТП не получили телесных повреждений, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Вместе с тем, для дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки территориальным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

В полицейском главке области также знают о произошедшем. Алексей Лиханов в прошлом сам работал в правоохранительных органах, но после наезда на 12-летнего мальчика поспешил уехать. На главу округа уже завели два административных дела.

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