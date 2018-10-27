2018-10-27T10:18:46+03:00
Авто

На двух трассах Свердловской области заработают пункты весового контроля

Они помогут выявить нарушителей среди водителей большегрузов
Олег Галимов
Поделиться:
Через год на Среднем Урале появятся еще 15 таких пунктов. Фото: Департамент информационной политикиЧерез год на Среднем Урале появятся еще 15 таких пунктов. Фото: Департамент информационной политики
Изменить размер текста:

В ближайшее время на двух трассах Свердловской области начнут работать пункты весового контроля. Только с ноября прошлого года по октябрь нынешнего в автоматическом режиме проверено более 500 тысяч большегрузов. За это время на 20% выросли суммы платежей за возмещение вреда дорогам и на 30% снизилось количество нарушителей.

Фото: Департамент информационной политики

Фото: Департамент информационной политики

- Дороги и автомобильные мосты рассчитаны на определенную нагрузку. Транспорт, идущий с перегрузом, разрушает дорожное покрытие, - сообщил заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов. - Появляются колеи, волны, выбоины. Автоматические посты весового контроля помогают нам защищать дороги от чрезмерной нагрузки. Три АПВГК за время своей работы принесли в бюджет области за счет штрафов более 122 миллионов рублей и предотвратили ущерб на сотни миллионов рублей.

Автоматические пункты весового контроля были введены в эксплуатацию в 2017 году. Ожидается, что в конце 2019 года на Среднем Урале появятся еще 15 таких пунктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вертолет из Екатеринбурга вылетел тушить крупный пожар на Южном Урале
Следователи начали проверку по факту аварии в Верхотурье, где мэр сбил ребенка и скрылся
В Верхней Пышме 9-летний мальчик попал под колеса легковушки накануне дня рождения
Власти Екатеринбурга снова не нашли подрядчика для строительства центра «Эрмитаж-Урал»
В Екатеринбурге отреставрировали фасад старинной мельницы Борчанинова
На Уралмаше водитель Subaru сбил мужчину у пешеходного перехода
Ночью в Екатеринбурге дотла выгорел частный дом и «десятка»
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря на Ганиной Яме
СК не будет возбуждать дело из-за смерти пятиклассника в екатеринбургской гимназии
На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну
В Ивделе разыскивают мужчину, пять дней назад ушедшего на рыбалку
Уралтрансбанк «съел» все деньги нового екатеринбургского театра за неделю до его открытия
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов
Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя