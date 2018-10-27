На двух трассах Свердловской области заработают пункты весового контроля

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-27T10:18:46+03:00

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В ближайшее время на двух трассах Свердловской области начнут работать пункты весового контроля. Только с ноября прошлого года по октябрь нынешнего в автоматическом режиме проверено более 500 тысяч большегрузов. За это время на 20% выросли суммы платежей за возмещение вреда дорогам и на 30% снизилось количество нарушителей.

Фото: Департамент информационной политики

- Дороги и автомобильные мосты рассчитаны на определенную нагрузку. Транспорт, идущий с перегрузом, разрушает дорожное покрытие, - сообщил заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов. - Появляются колеи, волны, выбоины. Автоматические посты весового контроля помогают нам защищать дороги от чрезмерной нагрузки. Три АПВГК за время своей работы принесли в бюджет области за счет штрафов более 122 миллионов рублей и предотвратили ущерб на сотни миллионов рублей.

Автоматические пункты весового контроля были введены в эксплуатацию в 2017 году. Ожидается, что в конце 2019 года на Среднем Урале появятся еще 15 таких пунктов.