В Верхней Пышме 9-летний мальчик попал под колеса легковушки накануне дня рождения

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-27T09:37:47+03:00

Он отделался лишь ссадиной на голове

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Накануне в Верхней Пышме водитель Hyundai Sonata сбил 9-летнего ребенка накануне его дня рождения. Школьник переходил дорогу по неосвещенному переходу и водитель не заметил маленького пешехода.

К счастью, мальчик отделался лишь ссадиной на голове.

- Будут проведены дополнительные беседы с детьми в школах и детских садах о том, что нужно в любом случае убедиться в безопасности перехода и иметь в неосвещенное время светоотражающие элементы, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водителю иномарки грозит штраф от 1500 до 2500 рублей за непредоставление преимущества пешеходу. Добавим, что прошлым вечером в Екатеринбурге под колеса машины попал 42-летний мужчина.