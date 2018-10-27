Власти Екатеринбурга снова не нашли подрядчика для строительства центра «Эрмитаж-Урал»

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-27T09:16:53+03:00

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Мэрия Екатеринбурга вновь не нашла подрядчиков для строительства центра «Эрмитаж-Урал». Новое здание должно появится на улице Вайнера и состоять из культурного центра и фондохранилища, но пока желающих построить его нет.

По данным сайта Госзакупок, реконструкция действующего здания в центре города оценивается в 217 миллионов рублей. Заявки на участие в проекте можно принимались до 26 октябля, а сам аукцион должен был состояться 11 ноября 2018 года.

Изначально планировалось, что реконструкция завершится 30 апреля 2020 года. Напомним, в конце декабря 2017 года строительство центра пришлось отложить. Тогда на участке, выделенном под «Эрмитаж-Урал», были найдены старинные гранитные плиты.